Ⓒ Hollandse Hoogte / Dirk Visbach

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Ik raakte goed bevriend met een cursiste, maar vanwege wederzijdse irritaties verwaterde ons contact. Toen ik haar overlijdensbericht in de krant las, had ik spijt dat ik haar niet heb gesteund.