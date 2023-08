Dagrecept: Griekse spanakorizo

Nodig voor 4 personen:

- 80 g Parmezaan

- 1 ui (gesnipperd)

- 320 g orzo

- 1 el tomatenpuree

- Sap en rasp 1 sinaasappel

- 1 liter groentebouillon

- 50 g boter

- 1 el mascarpone

- 50 g spinazie

- Zout en peper

Bereiding

Snijd met een dunschiller wat 'krullen' van de Parmezaanse kaas voor de garnering en rasp de rest. Fruit de ui in een beetje olijfolie. Voeg de orzo toe en bak deze al roerend 5 minuten glazig. Voeg de tomatenpuree toe en meng goed.

Blus het geheel af met het sinaasappelsap (denk eraan de schil vooraf te raspen; die voeg je aan het eind toe) en laat inkoken.

Voeg dan al roerend beetje bij beetje de groentebouillon toe tot de pasta beetgaar is. Maak de risotto helemaal ‘af' door al roerend de boter, geraspte parmezaan en mascarpone toe te voegen. Als het goed is, is hij nu heerlijk romig.

Voeg naar smaak nog wat zout en peper en de sinaasappelrasp toe. Roer helemaal op het laatst de spinazieblaadjes erdoor, zodat ze lichtjes slinken. Strooi de parmezaankrullen erover en serveer direct.