Woontips voor een duurzame én gezellige inrichting

Duurzame basis

Een belangrijke stap naar duurzaam wonen begint vaak bij de vloerkeuze. Forbo ontwerpt vloeren die volledig circulair gemaakt worden met hernieuwbare grondstoffen. De nieuwe VT Wonen Marmoleum collectie heeft 18 kleuren waaronder de kleur Basalt; een trendkleur waarmee je een rustgevende en natuurlijke sfeer creëert.

Energie besparen

Ⓒ draadloze warmtekussens van Stoov

Met een warmtekussen of -deken van Stoov tegen je aan kan de thermostaat deze winter geheid omlaag. Met iedere graad lager bespaar je al 7% in je energieverbruik. Fijn voor je portemonnee én voor het milieu. Met alleen een warmtekussen of -deken lossen we het klimaatprobleem natuurlijk niet op, maar alle beetjes helpen.

Duurzaamheidstip: licht uit, spot aan

Ⓒ draadloze tafellamp Hoop van Blomus

Veel mensen zijn gewend om stanaard veel verlichting in huis aan te hebben, maar op verlichting kun je makkelijk bezuinigen. Houd ze dus vooral zo veel mogelijk uit! Toch is het af en toe fijn om af en toe een handzaam mobiel lampje bij de hand te hebben dat je overal mee naartoe kunt nemen. De HOOP tafellamp van de Franse ontwerper Antoine Rouzeau voor Blomus heeft een batterij met een lange levensduur. Het licht dat uit de onderkant van de ovale ring schijnt, zorgt voor een aangename sfeer in verschillende helderheidsniveaus. De batterij wordt opgeladen via een eenvoudige magnetische verbinding.

Kurk

Ⓒ Duurzame handgemaakte schalen van Saudade Collective en kurken bijzettafel van Matteo Fogale

De Cruz del Sur bijzettafel klik je in slechts enkele seconden in elkaar zonder gereedschap. Deze designtafel, ontworpen door Matteo Fogale, is gemaakt met duurzame kurk uit Portugal en wordt geleverd in een platte verpakking met restjes van verpakkingsmateriaal. Vernieuwend zijn de trendy kleuren van het lichte of gerookte kurk afgewerkt in een natuurlijke olie-was.

Restmateriaal

Ⓒ marmoleum vloer Cocoa van forbo-flooring.nl en koffiekoppen van Coffee Based

Wist je dat chocolade- en koffiebruin hot zijn als trendkleuren voor deze winter? Nog leuker als je deze kleuren op een duurzame manier kunt toepassen in je interieur, bijvoorbeekd met de Cocoa Marmoleum vloer van Forbo gemaakt van Cacaodoppen; een restproduct van de cacaoproductie. De koffiekopjes en notitieboekjes van coffeebased.nl zijn gemaakt van koffiedik dat een waardevolle grondstof blijkt te zijn om ‘biobased design’ van te maken.

Circulair denken

Ⓒ Foto: A lott of space

Jaarlijks gooien we in Europa alleen al meer dan 11 miljard kilo aan meubels weg. Slechts een kleine 10% hiervan wordt gerecycled. Dat is eeuwig zonde en moet en kan echt anders. De Sofa van ‘a lott of space’ is ontworpen en gemaakt op basis van een circulair systeem.

Handgemaakt

Ⓒ bedledikant Times van Team 7

Het duurzaam gemaakte houten bed ledikant Times van Team 7 lijkt op het eerste gezicht wel te zweven. Ondanks deze luchtige uitstraling is het bed ijzersterk en comfortabel dankzij het massief houten frame en de natuurlijke eigenschappen van hout als materiaal. Bij de constructie is geen metaal gebruikt, alleen sterke houten sleufverbindingen, die ook een eenvoudige montage en demontage mogelijk maken.

Groene verf

Ⓒ milieuvriendelijke muurverf met 40% meer pigment van Little Greene

Een sfeervol interieur heeft kleur nodig en met deze zachtgroene milieuvriendelijke muurverf creëer je een rustgevende en stijlvolle basis. Little Green verf wordt in Noord-Wales met zo min mogelijk ecologische impact gemaakt. De verf op waterbasis heeft de laagste eco-classificatie in de branche.

Geur

Ⓒ Lifestyle producten van LVNG

De schoonmaak- en verzorgingsproducten van het nieuwe lifestyle merk LVNG zijn op elkaar afgestemd qua geur en 100% Vegan; vrij van microplastics, parabenen, kleurstoffen en harde chemicaliën en biologisch afbreekbaar. De flessen zijn gemaakt van suikerriet en volledig recyclebaar. Het plateau is biodegradeerbaar en gemaakt van plantaardige grondstoffen; een mix van hennep met maiszetmeel.