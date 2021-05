Dagrecept: Lekkere biefstuk met broccoli uit de wok

Die wadjan van mijn moeder is er helaas niet meer, bovendien heb ik inductie thuis, al zijn hiervoor tegenwoordig speciale wok-pannen verkrijgbaar. Onderstaand recept kan ook in de koekenpan.

Verhit een halve el olie op middelhoog vuur en bak de broccoli zo’n 4 minuten tot ze beetgaar zijn. Voeg dan de gember en knoflook toe en bak dit nog een half minuutje mee. Haal de broccoli uit de pan en zet even weg. Veeg de pan schoon en verhit 1,5 el olie.

Kruid de biefstukreepjes met zout en peper en bak de reepjes 3-4 minuutjes aan beide kanten gaar en bruin. Dan mag de broccoli terug in de pan, laat dit zo’n 2 minuten warm worden. Doe de oestersaus, runderbouillon, suiker, sesamolie en sojasaus in een kom en meng dit goed. Mix in een kleine kom de maizena met 1 el water.

Giet nu het oestersaus-bouillonmengsel in de pan; laat dit een half minuutje sudderen. Voeg dan de maizena toe, breng aan de kook, laat nog een minuutje sudderen totdat de saus iets is ingedikt. Meteen opdienen met rijst of noedels.

Nodig voor vier personen:

- 500 g biefstukreepjes

- 2 el zonnebloemolie

- 250 g broccoli (gesneden)

- 2 tl gember (gehakt)

- 2 tenen knoflook (gehakt)

- 60 ml oestersaus

- 60 ml runderbouillon

- 1 tl suiker

- 2 tl geroosterde sesamolie

- 1 tl sojasaus

- 1 tl maizena

- zout en peper