Kwaadaardige moedervlek herkennen? Meestal verschijnen ze uit het niets

Een melanoom is een kwaadaardige moedervlek en een agressieve vorm van huidkanker. Soms ontstaan melanomen uit bestaande moedervlekken, maar meestal verschijnen ze uit het niets. Ze kunnen overal op de huid voorkomen, maar ook op de nagels, in de slijmvliezen of in de ogen.

Zonverbranding

Een melanoom ontstaat meestal door zonverbranding (vooral in de vroege jeugd), zonvakanties en zonnebankgebruik. Ook erfelijkheid kan een rol spelen.

U kunt een melanoom herkennen als een sterk afwijkende moedervlek of een nieuw ontstane moedervlek die verandert. Vaak gaat dit gepaard met jeuken of bloeden.

Hulp bij zelfherkenning kan via de zogenoemde ABCDE-methode:

Asymmetrie: een onregelmatige vorm

’Border’: een wisselende onregelmatige begrenzing

’Colour’: een niet-egale kleur, zeker als er ook wit, blauw, zwart of rood bij zit

Diameter: een afmeting van 6 millimeter of groter

Evolutie: groei of veranderingen van vorm of kleur en klachten zoals jeuk en bloeden.

Dermatoscoop

Als een patiënt met een verdenking van melanoom bij een dermatoloog terecht komt, zal de moedervlek worden beoordeeld met behulp van een dermatoscoop. Dit is een techniek waarmee de huid wordt uitvergroot en de lichtbreking wordt opgeheven waardoor kleuren en structuren in de huid beter zichtbaar worden.

In het Antoni van Leeuwenhoek maken wij bij twijfelgevallen gebruik van reflectie confocale microscopie, een bijzondere vorm van lichtmicroscopie waarmee scherpere beelden worden verkregen. Dit om onnodig wegsnijden van goedaardige moedervlekken tegen te gaan. Het AVL is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die dit apparaat hierbij toepast.

