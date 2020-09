Een futuristische tijdmachine, waarom ook niet?

Als je Nol Schildkamp (65) vraagt wat hij nu precies heeft gemaakt, moet hij het antwoord schuldig blijven...

„Tja, het heeft wel iets weg van een futuristische tijdmachine. Maar eigenlijk weet ik het niet”, bekent de 65-jarige verzamelaar uit Lelystad.

Feit is dat Schildkamp bijzondere (antieke) objecten altijd boeiend heeft gevonden. „Ik verzamelde jarenlang antieke benzinepompen van voor 1935 die ik vervolgens restaureerde. Ik had de grootste collectie in Europa! Die heb ik verkocht, waardoor ik mijn eigen bedrijf in speciale decoraties kon starten. Maar toen ik daarmee stopte, had ik niets meer te doen en verveelde ik me stierlijk.”

In de eerste instantie begon Schildkamp met het pimpen van oude meubels. „Op zich is dat erg leuk – ik heb sommige nog steeds staan – maar al doende ontplooi je je. Het liefst maak ik nu iets vanaf nul.”

Geïnspireerd door de decoraties die Schildkamp jarenlang verkocht, begon hij zelf fantasie-objecten te bouwen. Al het materiaal haalt hij bij handelaars in oud ijzer.

„Je vindt bij zo’n oud-ijzerboer soms de raarste dingen”, verklapt de bouwer uit Lelystad.

Hoe vreemder, hoe groter de kans dat Schildkamp het voor zijn objecten gebruikt. De meeste tijd zit dan ’m ook in de zoektocht naar die bijzondere onderdelen. „Gelukkig heb ik ondertussen een aantal vaste adresjes.”

Voor zijn ’tijdmachine’ gebruikte Schildkamp onderin oude manometers.

„Ik heb er ook oude koperen buizen aan bevestigd. Het ’dak’ van de tijdmachine is een oude wasbak uit een fabriekshal.”

Je zou verwachten dat Schildkamp van tevoren op z’n minst een schets van zijn creatie heeft. Maar niets daarvan, hij bouwt alleen op gevoel. „Ik verzamel de meest uiteenlopende (ijzeren) voorwerpen, gooi het op de werkbank en dan is het een kwestie van beginnen en zien waar het schip strandt”, vertelt hij nuchter.

Inmiddels staat het hele huis van Schildkamp vol met fantasie-objecten. „Klokken, lampen, noem maar op. Het zou best goed staan in een industrieel interieur”, knipoogt de verzamelaar uit Lelystad.

De tijdmachine staat trouwens buiten, in de voortuin, al zou deze niet misstaan op de set van een klassieke science-fictionfilm.

