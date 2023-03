Tips om zeurende pijn in je arm na smartphone gebruik te voorkomen

We kennen het allemaal wel: een pijnlijke tenniselleboog die ontstaat na langdurig een bepaalde beweging met je arm herhalen zoals bij tennis of golf. Soms ontstaat het zomaar. Het is een ontsteking van de pezen aan het begin van de spieren van je onderarm, soms ook met kleine scheurtjes in die pezen. Dat heeft pijn en gevoeligheid aan de buitenkant van de elleboog tot gevolg.

Overbelast

Omdat ongeveer 80% van de mensen rechtshandig is, zien we dat meestal rechts optreden. De laatste jaren neemt kijken naar het schermpje van de smartphone sterk toe. Omdat die meestal gedurende langere tijd met de linkerhand wordt vastgehouden, raken de pezen van de linker-onderarm overbelast. Je stabiliseert als het ware je hand met de spieren van de arm om te kunnen bekijken wat er op sociale media gebeurt.

Niet moeilijk te bedenken dat minder op de telefoon turen een oplossing is. Maar dan ontstaat het volgende probleem: FOMO, fear of missing out, oftewel de angst om iets te missen.

Welke opties zijn er nog meer? Het belangrijkste is dat het vanzelf overgaat, zij het dat dat al snel een half jaar of langer kan duren. Als je het eenmaal hebt, is rust van de elleboog handig om pijn te verminderen.

Fitness

Voorkomen is natuurlijk slimmer. Behalve minder op je smartphone kijken is een goede conditie van de pezen en spieren essentieel. Het loont om te fitnessen: als je namelijk met gewichten in de weer gaat, gebruik je ook de pezen rond je elleboog. Tijdens fitnessen is dat misschien een zware belasting, maar dan gedurende korte tijd. Dat kan goed helpen om deze aandoening te voorkomen.

Andere opties zijn pijnstillers. Van injectie met corticosteroïden, operaties en fysiotherapie is het nut niet bewezen. Ook hippere dingen als injecties met PRP (plasma uit eigen bloed) of shockwave-therapie hebben geen bewezen blijvend effect.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl