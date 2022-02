10 x fijne kunstijsbanen in Nederland

Nederland heeft maar liefst zeventien schaatsbanen met kunstijs, maar wat zijn nou de beste? Holidu, een zoekmachine voor vakantiehuizen, zocht het uit een maakte een ranglijst.

Die lijst is gemaakt op basis van een lijst met door de KNSB-erkende ijsbanen in Nederland, waarbij de schaatsbaan met de hoogste waardering op Google op nummer één is geëindigd. Bij een gelijke rating is er gekeken naar het hoogste aantal reviews.

1. Thialf, Heerenveen - rating: 4.6 (op basis van 2648 reviews)

Ⓒ Hans Splinter/Flickr

Misschien niet heel verrassend: de winaar, Thialf in Heerenveen, krijgt gemiddeld een 4.6 (uit 5) van maar liefst 2648 reviewers.

Niet alleen worden hier verreweg de meeste wedstrijden gehouden in Nederland, maar ook staat het stadion ontzettend goed bekend als het gaat om sfeer en gezelligheid voor, tijdens en na de wedstrijden.

Als er geen wedstrijden zijn, kun je hier zelf de schaatsen onderbinden. Behalve de schaatsbaan, is er ook een schaatswinkel, een schaatsverhuur en een brasserie.

2. Elfstedenhal, Leeuwarden - rating: 4.5 (op basis van 1085 reviews)

Op plaats twee staat de Elfstedenhal in Leeuwarden, met een gemiddelde rating van 4.5 op basis van 1085 reviews.

De 400-meter baan, sinds 2016 de Atje Keulen-Deelstra-baan genoemd, is de vaste trainingsbaan van zes ijsverenigingen uit de buurt en er worden ook veel schaatslessen gegeven. Naast de 400-meter baan vind je er ook een ijshockeybaan.

3. IJsbaan Twente, Enschede - rating: 4.4 (op basis van 959 reviews)

Op de derde plaats: de IJsbaan Twente in Enschede. Deze ijsbaan werd geopend in 2008 en bestaat uit een 400-meter baan en een 30x60 meter ijsbaan, waardoor je er ook voor curling-, ijshockey, shorttrack- en kunstschaatsplezier terecht kan.

De ijsbaan profileert zich als familie-ijsbaan en is bovendien populair voor groepsuitjes. De overdekte ijsbaan is open van oktober tot en met maart.

4. IJsbaan Haarlem, Haarlem - rating: 4.4 (op basis van 896 reviews)

Op plaats vier eindigt de IJsbaan Haarlem, met een rating van 4.4 op basis van 896 reviews. Ook hier vind je een 400-meter en een 30x60 meter-baan. Elke zaterdagochtend is er jeugdschaatsen in de hal, op zaterdag- en zondagavond worden er wedstrijden gehouden. De maandagavond is gereserveerd voor marathons. Ook shorttrack kun je leren bij de ijsbaan in Haarlem. Daarnaast kun je er ‘Bavarian Curling’, ook wel ‘Eisstockschießen’ genoemd, kunstschaatsen of rolstoelschaatsen beoefenen. Op de website kun je via de webcam op elk moment zien hoe de baan er precies bij ligt en hoe druk het is.

5. Jaap Edenbaan, Amsterdam - rating: 4.3 (op basis van 1761 reviews)

Ⓒ Onno Kluyt/Flickr

Naast Thialf is de Jaap Edenbaan waarschijnlijk één van de bekendste kunstijsbanen van het land. Uniek aan deze kunstijsbaan is dat deze volledig in de openlucht is. Vaak zijn kunstijsbanen geheel of deels overdekt, maar dat is bij de Jaap Edenbaan niet het geval.

De baan werd voor het eerst geopend in 1961 en is vernoemd naar de beroemde schaatser Jaap Eden, die in 1893 op 19-jarige leeftijd zijn eerste wereldtitel won en een jaar later twee wereldrecords brak.

6. IJssportcentrum Eindhoven, Eindhoven - rating: 4.3 (op basis van 1071 reviews)

Op plaats 6 vinden we het IJssportcentrum Eindhoven met een gemiddelde score van 4.3 op basis van de meningen van 1071 mensen. In het ijssportcentrum zijn in totaal drie ijsbanen: een 400-meter baan en 2 ijshockey-banen (30x60m).

De ijsbanen zijn volledig overdekt, dus je kunt er met elk weer schaatsen. De ijsbaan is tijdens het schaatsseizoen, dat duurt tot maart, elke dag open.

7. De Meent, Alkmaar - rating: 4.3 (op basis van 1029 reviews)

De Meent in Alkmaar eindigt met een gemiddelde rating van 4.3 op basis van 1029 reviews op plaats 7. De 400-meterbaan in Alkmaar is half overdekt.

De baan staat bekend om de ‘buffelavonden’ op vrijdagavonden, waarbij schaatsers een uur lang zo snel mogelijk met zijn allen rondjes blijven schaatsen, zonder pauze. De ideale training voor je volgende marathon op natuurijs!

8. De Westfries, Hoorn - rating: 4.3 (op basis van 998 reviews)

Op plaats 8 vinden we De Westfries, in Hoorn met ook een rating van 4.3, maar op basis van 998 reviews. Dit is de thuisbaan van niemand minder dan Olympisch kampioene, Irene Schouten, die daar in de buurt opgroeide.

De baan is semi-overdekt. Ook zijn hier een 400-meter baan en een 30x60 meter baan te vinden. Op het middenterrein kun je tevens gratis een bezoek brengen aan het Schaatsmuseum, waar je onder andere echte Friese doorlopers kunt bewonderen.

9. Ireen Wüst IJsbaan, Tilburg - rating: 4.3 (op basis van 500 reviews)

Nummer 9 in deze lijst: de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg, eveneens met een rating van 4.3 op basis van 500 reviews. Sinds 2009 is deze ijsbaan een begrip in en om Tilburg.

De ijsbaan ligt grappig genoeg aan de Curlingstraat en is praktisch de directe buurman van het Willem II-stadion. Iedere zaterdag- en zondagmiddag worden zogenaamde Familie Fundagen gehouden en iedere zondagochtend is de 400-meter baan gereserveerd voor echte norenschaatsers.

10. Vechtsebanen, Utrecht - rating: 4.3 (op basis van 87 reviews)

IJsbaan Vechtsebanen uit Utrecht sluit de top 10 af met een rating van 4.3 op basis van 87 reviews. De ijsbaan Vechtsebanen bestaat sinds 1997 en is semi-overdekt. Het is de enige kunstijsbaan van de provincie Utrecht. Naast de semi-overdekte 400-meter baan is er een binnenbaan, die ook tijdens de zomer open blijft, zodat je het hele jaar het ijs op kunt!