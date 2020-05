Dit zijn de beste auto’s voor een prikkie

Chevrolet Matiz (2004 - 2010)

De Matiz is minder geschikt om dagelijks een flink stuk snelweg mee te rijden. Dat komt vanwege zijn korte wielbasis en kleine wielen, de vlakke stoelzittingen en de luidruchtige driecilinder benzinemotor (1 op 15). De keurige, zwarte ‘Breeze’-uitvoering mét klapdak (2007, 103.000 km) bij een autobedrijf in Heesch kost maar € 1500.

Kia Picanto (2003 – 2011)

In al zijn eenvoud is de eerste generatie Picanto een van de best rijdende auto’s in deze zeer compacte klasse. Ook op de snelweg. De viercilindermotor (1 op 15) loopt mooi. Met zijn kleine koets is de Kia ook lekker wendbaar. Bij een autobedrijf in Hendrik-Ido-Ambacht vinden we een blauwe 1.1 LX met stuurbekrachtiging (2005, 103.000 km) voor € 1499.

Suzuki Alto (2002 - 2007)

De Suzuki Alto was in dit segment een van de fijnste auto’s. De wegligging is ruim voldoende, al zijn spoorvorming en zijwind van invloed op het rijgedrag. De Alto (1 op 17) is handzaam in de stad, maar komt ook op de snelweg goed mee. In Barneveld staat een lichtblauwe ’S-Limited’ bij een autobedrijf (2003, 131.000 km) met automaat voor € 1499.

Conclusie: Laat de grote, populaire merken juist bij zo’n klein budget voor wat ze zijn. Wij hebben een lichte voorkeur voor de Suzuki, waarbij onze voorbeeldauto ook nog eens ruim is uitgerust.

Dit artikel is in samenwerking met de ANWB.