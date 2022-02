Vijf tips voor het onderhouden van een gashaard

1. Een gashaard geeft in de winter een heerlijke, directe warmte in huis en heeft weinig onderhoud nodig. Een jaarlijkse controle door een installateur is aan te raden; deze kan de thermokoppel, de waakvlamleiding en het ontstekingsmechanisme nakijken.

2. Hebt u last van witte aanslag op de kachelruit, dan kunt u dit zelf schoonmaken. Daartoe moet u eerst de waakvlam uitzetten. Als dat is gebeurd, kunt u de ruit eruit halen. Dit staat uitgelegd in de handleiding van de haard. Bij sommige haarden hoeft u de ruit er niet uit te halen, maar kunt u hem openklappen.

3. Is de ruit eruit, leg deze dan op een oude handdoek zodat er geen krassen op het glas kunnen komen.

4. Maak de ruit schoon met een microvezeldoekje met wat speciale kachelruitreiniger of spiritus. Spiritus kan niet worden gebruikt op ontspiegeld glas, dit kan de coating aantasten. Zorg dat de ruimte waarin u dit doet, goed geventileerd is. Gebruik geen Glassex, dit laat een laagje op het glas achter.

5. Zet vervolgens de ruit terug zoals in de handleiding wordt uitgelegd.

