Verzot op kapsalon (én op vega)

Dat zijn de conclusies uit het Food Trend Rapport 2021 van Thuisbezorgd.nl. De maaltijdenbesteldienst heeft hiervoor haar data van het afgelopen jaar geanalyseerd en voorspellingen gedaan voor het nieuwe jaar.

Dat we gewoontedieren zijn blijkt wel uit de top-5 van meest bestelde keukens, te weten:

1. Italiaans, met als toppers de pizza margherita, pizza salami en pizza quatro formaggi)

Ⓒ 123rf

2. Japans, waarbij de crispy Ebi, dragon roll en california roll tot de favorieten behoren.

Ⓒ 123rf

3. Amerikaanse hamburgers, kipburgers en cheeseburgers.

4. Chinese wokgerechten, babi pangang en Sichuan kip.

5. Indiase butter chicken, chicken tikka masala en saag paneer.

De grootste stijgers wat bestellingen betreft zijn de Amerikaanse, Midden-Oosterse, Marokkaanse, Japanse en Thaise keuken.

Kapsalon döner

Ⓒ 123rf

Overigens veranderen de lijstjes van meest bestelde gerechten als je ze onderverdeelt in regio. Zo is de kapsalon döner het meest bestelde gerecht in Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg! In Noord-Holland wint pizza en in Zuid-Holland en Friesland zijn wokgerechten het meest geliefd. Drenthe eet graag spare-ribs.

Kip en vega

Het nieuwe jaar zal nog meer in het teken staan van kip (en hun vegetarische vervangers). zo is de verwachting van Food Trend Expert Gijsbregt Brouwer. Als er een korstje om heen zit, wordt het vaker gegeten. Al komt het natuurlijk ook gezondere salades terug. Kip is volgens de analisten overigens het enige vlees waar nog groei in zit.

Koude gerechten

Ⓒ 123rf

De verwachting is dat we ook op andere momenten gaan bestellen, daarom zullen de gerechten ook vaker kouder zijn. Er wordt gesproken over bestellingen voor je ontbijt – al zie ik mezelf dat nog niet doen, maar wellicht ben ik een slow adapter – en lunch, met sandwiches en nachochips met guacamole.

Food tribes

Eten is zo belangrijk geworden voor mensen dat gelijkgestemden elkaar opzoeken online. Denk aan mensen die een keto-dieet volgen, hard sporten of vegetariër of veganist zijn. Al dat eten moet natuurlijk op Instagram worden gedeeld.

Beleving

Er wordt de laatste tijd ook beleving aan de bezorging toegevoegd; denk aan rozen bij de bezorging, versierde pizzadozen en geschikte playlists of passende films uit je streaming platform, voor bij het eten.