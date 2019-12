Shokz gaat door merg en been

Niks in je oor, er over of er boven op, maar dankzij botgeleidingstechnologie comfortabel rond je oor. De muziek bereikt je binnenoor via het bot en niet via de gehoorgang.

Het eerste gebruik is een vreemde gewaarwording, maar het went snel. De muziek zit ’gewoon’ in je hoofd, maar niet op de normale manier.

De Aeropex is een waterdichte Bluetooth-hoofdtelefoon. Je luistert zonder dat je je oren afsluit voor het omgevingsgeluid dankzij een 30 graden gekanteld geluidselement dat vlak voor je oor tegen je huid op het bot zit. Heel veilig tijdens fietsen, hardlopen of andere activiteiten waarbij je alert moet blijven op wat er om je heen gebeurt. Desondanks wordt het omgevingsgeluid genoeg geblokkeerd om comfortabel te luisteren.

De kwaliteit van het geluid is hoog, voornamelijk op muziek die geen bass heeft. Dankzij het lage gewicht en design is lang dragen niet storend. Wat opviel is, dat ik mij tijdens het muziek luisteren goed kon focussen en toch alert kon blijven op de omgeving.

Het design (met verbinding in de nek) maakt liggend luisteren niet makkelijk, maar voor hardlopen is het ideaal. Volledig besef van je omgeving en niets op je hoofd voelen is erg prettig.

Plus

Batterijduur. Hoge geluidskwaliteit. Licht.

Min

Niet voor de bassliefhebber.

Waardering

Prijs

€ 165