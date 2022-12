Deze witte wijn vindt íedereen lekker (en daarom ideaal voor een feestje)

Ik hou niet erg van verplichtingen, maar de afgelopen jaren heb ik Kerstmis omarmd. Wij hadden één avond met de familie en iedereen houdt gelukkig van goede wijn en lekker eten. De rest van de tijd deden mijn rebelse liefde en ik niets.

Net voor de kerstdagen belandden we in Valkenburg waar we in een heus wijnhotel sliepen. Inderdaad: een hotel helemaal gericht op wijn.

Wijnvrouw Miranda Wennekes had een flinke taak om de kaart van 170 verschillende wijnen te vullen. Nederland en Duitsland zijn flink vertegenwoordigd.

Het hotel bezit niet alleen een wijnbar en een restaurant, maar ook een winkel waar je tegen vriendelijke prijzen wijn voor thuis kunt aanschaffen.

Elke hotelkamer is in de stijl van een Nederlandse of Duits wijnhuis ingericht. Wij mochten in de Apostelhoeve-kamer slapen, ’met uitzicht over de wijngaarden bij Maastricht’.

Bij het diner met kwalitatieve Nederlandse producten als Limburgs varken en kimchi (gefermenteerde kool) uit Arnhem serveerde sommelier Miranda de mooiste Nederlandse en Duitse wijnen.

Zij heeft de afgelopen jaren veel internationale ervaring opgedaan op het gebied van wijn maken. Haar laatste werkervaring was de Brabantse nonnenwijn: Sint-Catharinadal. Met Miranda haalt wijnhotel Valkenburg een groot talent binnen.

De Nederlandse rode wijn Satin Noir viel me direct op. Wat een mooie pure, volle, satijn-zwoele wijn! Bij navraag bleek dat het ging om een biologisch gecertificeerd wijnbedrijf uit het Limburgse Eys van vader en zoon Pelzer.

Inkeer

Ze gebruiken niets schadelijks in hun wijngaarden. Vader Peter Pelzer begon 16 jaar geleden in zijn achtertuin. Hij had last van woelratten die aan de wortels van de wijnstokken knaagden. Hij overwoog om ze met chemische middelen te bestrijden. Op datzelfde moment zag hij een roofvogel in de lucht en vader Pelzer besefte dat ook deze de middelen binnen zou krijgen. Hij schrok en kwam tot inkeer.

Soms gebruiken ze etherische oliën in de wijngaard om de plantweerstand te verhogen. Meestal lukt dat, soms niet. Daarom zijn deze wijnen niet goedkoop. Voor 32,95 euro per fles kunt u deze wijn ’zonder plantweerstand’ bestellen.

Ook de huiswijn van de wijnkaart is er eentje om over naar huis te schrijven. Deze frisse sappige witte wijn van pinot blanc, riesling, rivaner en gewürztraminer uit het Duitse Württemberg vindt iedereen lekker. Puur en schoon gemaakt! Perfect voor een feestje en zeker met het hertje op het etiket.

2022, Cuvee Weiss und Wild, Württemberg, Christian Hirsch, Duitsland

€10,95 wijnhotelvalkenburg.nl/wijnshop