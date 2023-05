Interieurtips: zo haal je het zonnetje in huis

1. Modisch geel

Geef je terras een modische make-over met de nieuwste trendkleur geel. Modeontwerper Simon Porte Jacquemus wilde altijd al een eigen meubellijn ontwerpen en dat is nu gelukt in samenwerking met het Italiaanse Exteta. Hij gaf de beroemde Locus Solus buitencollectie uit de jaren zestig van designer Gae Aulenti de ‘Jacquesmus-touch’ met een gele gestreepte stof geïnspireerd op strandbedjes en parasols uit de jaren 80.

2. Verfrissend blauw

Ⓒ bed/bank van Noah Living

Met blauw geef je elk interieur een opfrisser. Het effect van blauw in het interieur werkt als ‘een zwembad bij je vakantievilla’; het verfrist, kalmeert en geeft het ultieme luxe zomerse gevoel. Houd binnen de basis zo duurzaam mogelijk met bijvoorbeeld deze nieuwe bank van Noah.

3. Zomerse bloemen

Ⓒ collectie Mustique van Jonathan Adler via ’s Zomers Bloemen

Je hebt maar een paar bloemetjes nodig met deze kleurrijke vazen uit de collectie Mustique van Jonathan Adler. Voor creatieve ‘bloem-vaas’ combinaties en zomerse stylingtips is Zomers Bloemen een winkel vol inspiratie voor binnen en buiten.

4. Schaduwrijk

Ⓒ buitenstoel Nansa van Musola

Omring jezelf buiten met bladrijke bomen, tropische planten en zomerse kleuren want dan heb je al snel het vakantiegevoel te pakken. Kies voor schaduwrijke zitplekken in je tuin want niets is zo fijn en luchtig als een ‘natuurlijke parasol’ van bomen en struiken.

5. Kleurtjes voor buiten

Ⓒ buiten muurverf Little Greene - Mazarine 256 en kussens Amuse La Bouce – Ochre Zebra

Of je nu een buitenmuur schildert, je tuinmeubilair opfrist of je voordeur een zomers kleurtje wil geven; met de buitenverf collectie van Little Green breng je je terras of balkon snel en duurzaam in tropische sferen. Decoreer met kussens van Amuse La Bouce voor een hippe styling in de trendkleuren geel en blauw.

6. Streepjes en buisframe

Ⓒ jacquemus x exteta, ph Théo de Gueltzl

Als het een streepje en een buisframe heeft, past al het in de nieuwste woontrends. Het leuke is dat deze meubelen en woonaccessoires ook tijdloos en klassiek zijn en bovendien duurzaam, want je kunt er lang van genieten.

7. Ambachtelijk

Ⓒ Bedtextiel Hendaye van La Redoute en tafellamp van Maison du Monde

Terug van weggeweest: de klassieke, landelijke lamp met ambachtelijk gemaakte voet en lampenkap. Vooral de keramieken handgemaakte en geglazuurde lampenvoet heeft nieuwe allure. De lampencollectie van Maison du Monde is warm en landelijk en wordt op een hedendaagse manier toegepast in de zomerse woonsferen voor 2023.