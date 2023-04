Gerdi Verbeet over historische speech koning: ’Hier liet hij zijn ziel zien’

Willem-Alexander tijdens zijn toespraak op 4 mei 2020, op een doodstille Dam. De koning stelde zich daarin zeer kwetsbaar op en ging ook in op de rol van de Oranjes tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden.”

Ⓒ ROBIN UTRECHT