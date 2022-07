Dagrecept: Chowder met mais en bieslook

Ik kan me nog goed herinneren waar ik voor het eerst clam chowder at. Dat was in 2005, in San Francisco bij Pier 39, waar je vele visrestaurants vindt en zeeleeuwen heerlijk liggen te zonnen; echt een bezoek waard!