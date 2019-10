Vijf kwaaltjes waarbij gember uitkomst zou kunnen bieden

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Theedrinkend Nederland is allang om: de glazen heet water met plakjes gember – al dan niet in combinatie met honing en een schijfje citroen of sinaasappel – zijn niet meer weg te denken uit de horeca. Maar behalve lekker prikkelend op de tong, worden er aan de specerij ook talloze gezondheidsvoordelen toegekend. Hoe geneeskrachtig is dit wondermiddel?