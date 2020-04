Binnengluren bij Patty Brard

Als er iets is dat Patty Brard gelukkig maakt, dan is het wel tutten in haar tijgerprintpyjama. „Een vers opgemaakt bed, de open haard aan, een vloer die ruikt naar schoonmaakmiddel. Heel simpel. En mijn man aan mijn zijde. Anders zou ik wel heel eenzaam zijn.”

Waar ze vroeger non-stop de hort op was, weet ze nu, en door deze corona-tijden al helemaal en licht gedwongen, de gezelligheid van thuis op te zoeken. Want „dat is wat een huis moet zijn: gezellig, warm, bescherming voor de buitenwereld. Dat is nodig, omdat alles wat ik doe zo publiek is. Ik neem geen blad voor m’n mond, ben een open boek. Maar het is ook weleens fijn dat boek dicht te kunnen doen. Antoine heeft voor het huis in Amstelveen luiken ontworpen, die doen we dan dicht. Er staan regelmatig vooral toeristen onze grote Balinese deur te fotograferen. Dat vind ik niet erg. Vervelender is het wanneer ze op de steiger gaan staan. Dan denk ik: hoepel eens even op, nu kom je te dichtbij. Ik vind het heerlijk om me eens terug te kunnen trekken.”

