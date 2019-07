Familierecept: droge bonen uit Groningen

„Mijn moeder kookte regelmatig droge bonen. Ook nu ze er niet meer is houden wij deze traditie eens in het jaar in stand. De grote gele bonen kun je in kleine speciaalzaken in de provincie Groningen nog gedroogd kopen, maar dat doe ik zelf. Ik koop gele bonen en leg deze een paar weken op kranten te drogen. Dan gaan ze in een afgesloten doos. Kan je wel nog tien jaar gebruiken! Ik eet meestal een paar dagen achter elkaar van die heerlijke droge bonen van oma.”

Droge bonen maken is een heel werk. En kost met name tijd. De bonen moeten lange tijd regenereren, zoals dat mooi heet. Altijd op heel laag vuur, het beste nog in een hooikist.”

Nodig:

300 gr droge bonen

1 eetl kooksoda

Grote Groningse metworst

200 gr spek

300 gr draadjesvlees

Bereiding:

Breek de droge bonen en laat ze een nacht in een pan met een schepje dubbele koolzure soda onder het water staan. Kook de bonen in schoon water en laat ze na de kook een halve dag zacht garen.

De volgende dag de bonen afgieten en weer opzetten. Even aan de kook brengen met een derde water en ca. drie uur zacht doorsudderen.

Giet de bonen daarna niet af. Leg op de bonen een Groningse metworst en een stuk doorregen spek.

Laat het geheel een aantal uren op zacht vuur staan.

Braad een stukje draadjesvlees en laat dit ongeveer twee uur zacht doorsudderen zodat er een lekkere jus ontstaat. Gebruik altijd roomboter.

Serveer met een aardappel.

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar familierecepten@telegraaf.nl