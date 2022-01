Dagrecept: suikerarme flensjes met spinazie en feta

Door Reza Bakhtali

Ik kreeg laatst het verzoek van een lezer om ook eens wat koolhydraatarme recepten te delen. De trend van het zogenoemde ketogene dieet is er een van de laatste jaren. Het idee is dat je weinig koolhydraten eet en dat je lichaam overgaat op vetverbranding. Atkins in een ander jasje, zeg maar.