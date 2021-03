Hotel van de week: ultiem genieten in Atelier Vert in Abcoude

In andere tijden zouden we op een terras neerstrijken of in een van de leuke restaurants in het dorp Abcoude. Wanneer wij B&B Atelier Vert bezoeken, kan dat allemaal niet. Dus verwennen we onszelf met een culinaire thuisbox en rijden naar de bijzondere logeerplek die Astrid van Gorp in haar tuin heeft gecreëerd.

Atelier Vert is een oude schaapsschuur die eerder als werkruimte diende. Toen haar bedrijf door de coronacrisis een andere wending nam, verbouwde Astrid het tot een oergezellig B&B-paleisje.

De vloer van klinkertjes, het prachtige bad op pootjes, die fijne haard en de mooie accessoires maken het tot een sfeervol geheel. En dan die locatie. Het terrein – met het hoofdhuis, het atelier, de kas (waarin je kunt dineren) en de nieuwsgierige geiten – ligt verscholen in een kom achter de dijk. Een plek waar je al tot rust komt als je over de weilanden uitkijkt of een drankje drinkt op de overdekte veranda voor het huisje.

Open haard

In de omgeving kun je wandelen en fietsen. Maar zodra we door het hek rijden, willen we helemaal niets meer. Behalve dan een beetje voor de open haard hangen met een boek, een spelletje, en hapje en een drankje. Dat is gelukkig allemaal aanwezig.

Bekijk ook: Dit zijn de meest romantische hotels die de redactie ooit heeft getest

Dat er geen tv in het atelier is, zien we niet als gemis. Integendeel. Astrid had van tevoren al gewaarschuwd dat ze haar gasten graag verwent met allerlei lekkers. Als we de koelkast openen, worden we aangenaam verrast door de kaasjes, worsten, olijven, humus, wijn, gezonde sapjes, fruit en ingrediënten voor een feestelijk ontbijt.

Ook de tafel staat vol schalen met chocolade, taartjes en koek. We hebben helemaal geen tijd om tv te kijken, er moet worden genoten. Dus kletsen, eten en drinken we ons door de avond heen.

Eerlijk is eerlijk, vooraf zag ik behoorlijk op tegen eventuele nachtelijke toiletbezoekjes. Want hoewel hierin verandering gaat komen, is de wc buiten. In het gebouwtje pal naast het atelier dat vroeger kippenhok was. Heel charmant en leuk ingericht, daar niet van. Toch word ik ’s ochtends opgelucht wakker. Omdat ik heerlijk heb geslapen én aan één stuk door.

In ’t kort

Interieur

Kleurrijk, sfeervol en hip. Op de bovenverdieping staan een tweepersoonsbed en een bad op pootjes.

Locatie

In een kom achter de dijk die langs het Amsterdam-Rijnkanaal loopt.

Atelier Vert is verder omringd door weilanden.

Service

Astrid verwent haar gasten graag met allerlei lekkers.

Praktisch

Je kunt in de natuurlijke omgeving fijne wandel- en fietstochten maken.

ateliervertabcoude.com