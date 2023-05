Smaaktest: de top 3 van allerlekkerste camembert (uit de supermarkt)

Je maakt me heel erg blij met stinkende kaasjes, het liefst rauwmelkse kaasjes die veel meer smaak hebben. Camembert wordt vaak in één adem met brie genoemd, maar wat zijn (afgezien van de vorm) de verschillen tussen de twee?

De kazen worden in verschillende regio’s gemaakt. Brie komt uit Ille de France rond Parijs. Camembert is afkomstig uit Pays d'Auge in Normandië waar ook calvados en cider vandaan komen.

Beide kazen worden gemaakt van koemelk, maar aan brie wordt room toegevoegd. Hierdoor is brie vetter. Overigens maakt men in de hele wereld camembert, Het echte product uit Normandië heeft een beschermde status (Appellation d'Origine Protégée).

De supermarkt-camemberts zijn alle kazen gemaakt van gepasteuriseerde melk en komen uit grote fabrieken. We zijn dan ook benieuwd of we wat smakelijke exemplaren zouden aantreffen. De geur van de kaasjes verspreidde zich al snel over de redactie, sommige collega’s waren opgelucht toen de test was afgelopen.

De camembert van Melkan (Dirk/Dekamarkt/Vomar) deed geen goede zaken. „Wat laf zeg, romig maar geen rijping. Geen smaak, vooral zout.”

Ook Albert Heijn stelde de fijnproevers teleur. „Dit is geen camembert, qua structuur is hij te stevig.” De voordelige Destrier-camembert van Aldi smaakte meer naar brie.

Slechts drie merken wisten te overtuigen: Chêne D’Argent van Lidl, Saint-Benoit van Jumbo en Le Rustique (onder meer AH, Jumbo en Coop).

Top 3

1. Na een paar happen was al al duidelijk dat Chêne D’Argent van Lidl het meest werd gewaardeerd. „Vol, zacht en lekker smeuïg”, luidde het oordeel. „Mondgevoel is erg goed, scherp.” „Dit is waaraan ik denk bij camembert.” €1,99 per 250 gr

2. Op een tweede plaats zien we Saint Benoit van Jumbo terug. „Prima, beetje veilig qua smaak.” „Prima kaasje voor bij de borrel.” €1,95 per 240 gr

3. Het kaasje Le Rustique, verkrijgbaar bij onder meer Albert Heijn, Jumbo en Coop, completeert de top 3. „Fijne dikke, witte, rimpelige schimmelkorst.” „Milde smaak, misschien moet hij nog een paar dagen buiten de koelkast staan.” In dat ’ambachtelijke’ houtachtige doosje, met bijbehorende prijs. €4,35 per 250 gr