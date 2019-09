Lezersreacties: deze apps zijn onmisbaar op reis

Regelmatig neem ik me op vakantie voor mijn telefoon wat vaker weg te leggen, maar dat lukt nooit. Ik grijp regelmatig naar mijn mobieltje om op de weerapp te checken of er regen is voorspeld, in welk restaurant ze de lekkerste lokale gerechten serveren of om contact met de thuisblijvers te houden.

Ook Loes Bijkerk laat weten niet zonder bepaalde apps te kunnen. Zij mailt een lijst met tips: een vertaalprogramma, een app van de vliegmaatschappij waarmee ze online incheckt en KopieID om belangrijke documenten bij de hand te hebben.

Araucaria heeft vorig jaar in Thailand de app Maps.me ontdekt. „Onmisbaar”, vindt ze. „Om het te gebruiken heb je geen internet nodig, dus dat is handig. Zorg er wel voor dat je vooraf via wifi de kaarten en plattegronden downloadt van het gebied waar je naartoe gaat. Inmiddels heb ik de app ook al in Griekenland, Italië en eigen land gebruikt.”

De meeste reacties op onze oproep gaan over apps waarmee het thuisfront op de hoogte kan worden gehouden. Urban Journalist, Polar Steps en Soul Picks zijn populair omdat je er tevens je vakantiefoto’s op kunt delen.

Eén lezer vindt al die apps maar onzinnig. Zo schrijft Mario: „Misschien is de vakantieperiode juist bedoeld om zélf weer eens na te denken!”

Overal ter wereld

Met de app Polarsteps kunnen familie en vrienden jou volgen tijdens de reis, waar je ook bent. Een handige app omdat je er ook foto’s op kunt delen met je volgers!

Paul Loomans

Douane

Als ik op reis ga, maak ik veel gebruik van de app Douane. Zo weet ik onder meer precies wat en hoeveel ik mag meenemen als ik uit het buitenland weer terug naar huis ga.

Pieter Brons

Zeilen

Elk jaar ga ik op zeilvakantie en dan is het dan handig om te weten waar ik voor anker kan gaan. Een fijn programmaatje vind ik Moorspots waarin alle havens en ankerplaatsen in de hele wereld zijn verzameld, met praktische informatie en ervaringen van andere zeilers. De app is altijd up-to-date en gemaakt door Nederlanders, wat ik ook leuk vind.

Ron Helsloot

Stop!

Een app waar ik op vakantie niet zonder kan, is Breakzy. Vooral handig als je met de auto op vakantie gaat omdat je er leuke stopplekken langs de weg mee vindt: van restaurants tot mooie meren waar je kunt zwemmen. Dankzij handige filters makkelijk in gebruik.

Juul Hoekstra

Doe-het-zelf

Er zijn een hoop handige apps voor de vakantie. Maar onmisbaar? Welnee. Valuta omrekenen kun je toch uit het hoofd? Dat is net zo makkelijk en snel. Een wandelroute opzoeken? Wat is er mis met een wandelkaart? Laat niet alles over elektronica over!

Mario

Waar ben ik

Sinds kort gebruik ik Soulpicks. Daarmee kun je onder meer bijhouden op welke (buitenlandse) plekken je bent. Je vrienden hebben er ook wat aan, want zo hebben zij meteen leuke reistips.

Jaap Vos