Thuis de sfeer van een vakantiehuis creëren? Zo doe je dat

Poef Halo van Handed By is niet alleen stevig om op te zitten, het is ook een praktische opberger en kan als bijzettafel gebruikt worden; met de hand gemaakt van gerecycled plastic.

Hollandse tafel

Ⓒ Table du Sud x Clairz Interior Design

Interieurontwerper Anne Claire Winkelhagen heeft voor Table du Sud een salon- en eettafel ontworpen die zich kenmerkt door natuurlijke kleuren en materialen. Extra bijzonder aan de ovale tafel is de C-vorm van het onderstel. In eigen werkplaats gemaakt in het Brabantse Heeze.

Speels

Ⓒ organisch salontafel Montreal van Pomax en opklapbankje Slope van Ferm Living

Met organische vormen ontstaat al snel een speels effect in het interieur. Het opbergbankje Slope van Ferm Living is in de kinderkamer of speelhoek een functioneel sfeermakertje.

Ruimtelijk en stoer

Ⓒ Lounge chair Norma van Vincent Sheppard

De Lounge chair Norma van Vincent Sheppard heeft een ruimtelijke en stoere ‘outdoor’ uitstraling en is gemaakt van massief eikenhout en strakgespannen acryltouw. Het is een stijlvolle aanvulling bij een grote loungebank om de natuurlijke sfeer te versterken.

Gevlochten

Ⓒ Draagbare speaker Beosound A5 van Bang en Olufsen x Gamfratesi

Gevlochten accessoires zijn natuurlijke sfeermakers zoals de vloerlamp Cane van Nordal. De meeste tissue boxen uit de supermarkt staan niet zo chic. Doe de papieren zakdoekjes in deze van gerecycled plastic gevlochten Top Fit manden met bamboe deksels. Zo heb je een decoratieve oplossing voor iets dat je dagelijks gebruikt.

Muziekje erbij

Ⓒ Draagbare speaker Beosound A5 van Bang en Olufsen x Gamfratesi

Het massief eiken handvat maakt het gemakkelijk om deze nieuwe bluetooth speaker Beosound A5 van kamer naar kamer te dragen. Dankzij een IP65 water- en stofdichte classificatie kan deze luidspreker van Bang & Olufsen ook buiten gebruikt worden op je terras, balkon of boot. Met meer dan 12 uur afspeeltijd en een draadloze telefoonoplader geïntegreerd in het bovenpaneel, is dit ontwerp met natuurlijke uitstraling van Gamfratesi stijlvol en praktisch.