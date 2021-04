We moeten voorkomen dat er straks een generatie is die niet meer kan fietsen

De vreemde stem aan de andere kant van de lijn kwam direct met het geruststellende ’niet schrikken hoor...’ Alles ging goed met mijn zoontje, toen elf jaar. Maar hij lag even daarvoor wel midden op een drukke straat met een kapotte fiets, arm en knie. Die aardige mevrouw bleef bij hem tot ik er zou zijn. En dat was snel, ik denk dat ik nog nooit zo hard heb gefietst.

Hoewel inmiddels zeven jaar verder, word ik er nog altijd naar van als ik eraan terugdenk. Je kind loslaten is knap lastig, helemaal als je hem of haar alleen door een stad naar school moet laten fietsen. Dan vrees je altijd voor telefoontjes als deze.

In onze familie-app kwam deze week een foto voorbij van mijn nichtje van zes. In volle concentratie manoeuvreert zij op haar roze fietsje langs een rij pionnen. Ze heeft fietsles. En dat is hard nodig: uit onderzoek van de ANWB blijkt namelijk dat een kwart van de ouders vindt dat het voor kinderen minder veilig is geworden om te fietsen. Vooral de route naar school wordt onveilig tot zeer onveilig genoemd.

Daarbij komt dat kinderen minder en slechter fietsen, dat het niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen een fiets hebben en steeds minder kinderen een fietsexamen afleggen. Sommige scholen hebben de fiets als vervoermiddel naar het schoolkamp al moeten afschaffen omdat te veel kinderen niet kunnen fietsen.

"Ik heb nog nooit zo hard gefietst"

Dus wordt er nu aan de bel getrokken. Om te voorkomen dat er straks een generatie is die niet meer kan fietsen en we niet langer van een fietscultuur kunnen spreken.

Maar vooralsnog is Nederland nog gewoon het fietsland bij uitstek. Fietsen is populairder dan ooit. Zodra we kunnen, trekken we de natuur in. De verkoop van fietsen is geëxplodeerd, de fietspaden zijn vol.

Hopelijk nemen ouders wel hun kinderen mee. Al is het maar omdat er volgens berekeningen van de Fietsersbond maar liefst 10.000 uren nodig zijn om goed te kunnen fietsen. Flink doorfietsen dus.

