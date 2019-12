Uniek: Na 71 jaar Land Rover terug in de RAI

Amsterdam - Exact 71 jaar nadat Land Rover op de AutoRAI 1948 debuteerde staat de onvervalste offroader weer in Amsterdam. Let wel, dít is een van de auto’s die de RAI-bezoekers in 1948 voorgeschoteld kregen. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen vertelt je in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes waarom de AutoRAI voor het werelddebuut werd gekozen en hoe bijzonder het exemplaar is waar hij naast staat.