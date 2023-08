Annelien kreeg op haar 33e al de diagnose Parkinson: ’Er is geen zicht op genezing’

Bijna had Annelien Oosterbaan (40) haar opleiding tot gynaecoloog afgerond toen bleek dat ze Parkinson had. Nu doet zij in het Radboudumc onderzoek naar de gevolgen van deze ziekte bij jonge vrouwen. Daar is nog maar weinig over bekend.

Annelien Oosterbaan met dochter Josephine: „Met name sporten zorgt ervoor dat ik niet hard achteruitga.” Ⓒ foto Rias Immink