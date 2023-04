Premium Het beste van De Telegraaf

Reportage E-bike dendert door met automatische versnelling, slimme algoritmes en appkoppeling

Door Rik Booltink

Dankzij allerlei snufjes is het steeds probleemlozer trappen.

Was de e-bike tot tien jaar geleden best bijzonder, vandaag de dag is hij niet meer weg te denken. De ontwikkelingen in e-bikeland zetten door, waardoor de fiets met ondersteuning voor steeds meer mensen geschikt is.