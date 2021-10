Column Babette: ’Papieren reclamefolders, ik ben er dol op’

Mijn buurmeisje belt aan. Of Sinterklaas bij ons wel de cadeauboekjes van de speelgoedwinkel in de bus had gedaan? Ik leg uit dat het daar nog echt een beetje te vroeg voor is en verzwijg dat Sinterklaas ook dit jaar geen reclamefolders in de bus zal doen.

Dat komt omdat ik geen JA/JA-sticker op de brievenbus heb, de sticker die je in mijn woonplaats nodig hebt om folders te ontvangen. Hoewel de branchevereniging dit onterecht vindt, hebben de folderboeren nu ook bij de Hoge Raad ongelijk gekregen. Amsterdam wil papierafval voorkomen en als ik folders wil, moet ik zelf een JA/JA-sticker regelen.

Dat doe ik niet. Te veel moeite en inderdaad te veel afval. Bovendien kan ik ze ook online lezen.

Wat niet betekent dat ik papieren reclamefolders niet leuk vind. Integendeel. Ik ben er dol op, al is het maar omdat ze me aan mijn jeugd herinneren. Bij ons thuis was het vechten om de Makro-krant, ik kan me de lol van de Ter Meulen Post en de Wehkamp-gids nog herinneren als wel het effect van de aanbiedingen in de supermarktfolders.

"Sint doet geen reclame in de bus"

Werd er met de bloemkoolprijs gestunt, dan aten wij bloemkool. Was het wasmiddel in de reclame, dan puilde de voorraadkast uit.

Ook nu bewijzen reclamefolders nog altijd hun nut. De helft van de lezers koopt met regelmaat een aangeprezen product en folders worden nog altijd gezien als hulp bij aankoopbeslissingen. En alle sociale media ten spijt: reclamedrukwerk biedt nog altijd ontspanning.

Behalve ontspanning, ook spanning. Daar kan mijn buurmeisje over meepraten. Gisteren vertelde ze dat ik niet langer uit naar de boekjes hoef uit te kijken. Ook zat ik fout door te denken dat het daar eind oktober te vroeg voor is. De pieten hadden ze namelijk in de speelgoedwinkels achtergelaten.

Dus was zij nu druk met haar lievelingscadeaus te omcirkelen en uit te knippen. Met naast haar een bakje pepernoten. Want die eet ze al sinds begin september.

