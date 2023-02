Afspraak met vrienden afzeggen? Zo doe je dat het beste

Zeg eens eerlijk: hoe vaak heb je een smoes verzonnen om last minute onder een afspraak uit te komen? Of vertel jij de ander altijd eerlijk dat je geen zin hebt in de afspraak en dat je liever onder een dekentje op de bank wil Netflixen? En áls je afzegt? Bel je je vrienden dan of maak je jezelf er gemakkelijk vanaf door snel een appje te sturen?

Onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Michigan wilden weten of mensen het erg vinden als een afspraak door vrienden wordt geannuleerd of verzet. Om tot een conclusie te komen ondervroegen ze 1100 Amerikanen.

„We hebben ontdekt dat de meeste mensen het niet erg vinden als een afspraak op het laatste moment wordt afgezegd”, zegt William Chopik, universitair hoofddocent aan de afdeling psychologie en hoofdonderzoeker, tegen HuffPost. Ook blijkt volgens Chopik dat het niet nodig is om je verontschuldiging aan te bieden als je vlak voor de afspraak laat weten dat het niet doorgaat. „Over het algemeen hebben mensen er begrip voor als er iets tussen is gekomen.”

In het geval van gezondheidsproblemen of noodsituaties rondom de familie, dan is daar sowieso veel begrip voor. Maar zeg je een afspraak af omdat je je hebt verslapen of omdat je last hebt van een kater, dan zullen je vrienden volgens Chopik minder blij zijn.

Voor 80% van de ondervraagden heeft het afzeggen van een afspraak geen invloed op hun vriendschap. Dat is mooi nieuws, maar Chopik plaatst daarbij een belangrijke kanttekening: eerlijkheid is belangrijk bij het afzeggen.

Een simpel appje sturen naar je vriend(in) om te zeggen dat je niet komt, vinden de meeste mensen prima. Maar wanneer zij erachter komen dat de opgegeven reden een leugen is, dan zal dat zorgen voor irritaties.

Do’s en dont’s

Heb je geen zin om je vrienden te zien en wil je afzeggen, dan zijn er een paar dingen die je volgens Chopik beslist niet moet doen.

Zo is het onverstandig om een ander te vertellen dat je een betere optie of manier hebt gevonden om je tijd door te brengen. Zeg dus bijvoorbeeld niet dat je opeens hebt afgesproken hebt met een ander, want dan lijkt het of je die persoon leuker vindt en liever tijd met hem of haar doorbrengt.

Wees ook eerlijk. Verzien niet dat je corona of zware griep in bed ligt, terwijl een andere vriend(in) video’s op Instagram van je deelt waarin te zien is dat je biertjes achterover slaat in de kroeg...

Wil je afzeggen? Doe dat dan zo snel mogelijk en niet een uur of paar minuten voordat je hebt afgesproken. Door op tijd af te zeggen geef je de ander de kans om eventueel nog andere plannen te maken.