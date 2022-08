Zo weet je of je fruit echt rijp is

Ananas

Checken of een ananas rijp is? Ruik er dan eerst even aan: de geur moet in de eerste plaats zoet zijn. Daarnaast hoort een ananas zwaar te zijn, en worden rijpe ananassen tot slot gekenmerkt door mooie, groene bladeren.

Perzik

Een rijpe perzik ruik je nog voor je ‘m ziet. De schil van een perzik moet daarnaast stevig zijn, maar een beetje zacht aanvoelen wanneer je er zachtjes in knijpt. Té zacht is niet goed!

Bekijk ook: Met deze truc wordt watermeloen nóg lekkerder

Nectarine

Check bij nectarines goed of ze geen onderliggende groene kleur vertonen, die wijst erop dat ze nog niet rijp genoeg zijn. De ideale nectarines voelen stevig aan maar geven een beetje ‘mee’ als je ze met je volledige hand omsluit en er zachtjes in knijpt. Ook hier geldt weer dat de geur van een nectarine zoet en fruitig hoort te zijn, zonder te veel te overweldigen.

Watermeloen

Watermeloenen check je op hun rijpheid door erop te kloppen: ze horen hol te klinken. Ook hier geldt dat een zwaardere watermeloen een goed teken is. De geur van watermeloen hoort dan weer lichtjes zoet zijn, zonder te overweldigen.

Bekijk ook: Zó bak je die perfecte biefstuk

Kiwi

De rijpheid van een kiwi kun je achterhalen aan de hand van drie factoren. De buitenkant (deze hoort volledig bruin te zijn, dus zonder groene plekken), de vorm (deze moet mooi bol staan, zonder rimpels) en de geur. Die laatste hoort natuurlijk naar kiwi’s te ruiken. Een geurloze kiwi is waarschijnlijk nog niet rijp.

Mango

Een goeie mango uitkiezen doe je zo: de wortel van mango (het knobbeltje bovenaan) hoort fruitig en zoet te ruiken. Knijp je er zachtjes in, dan hoort de mango een beetje mee te geven. Rijpe mango’s wegen ook net iets meer dan onrijpe exemplaren. Als je twijfelt tussen twee mango’s, kies dan altijd voor de zwaarste.