Met deze 6 tips smaken jouw quiches nog lekkerder

1. Wanneer je het gevoel hebt dat je vulling nét iets zoeter mag zijn, probeer dan een snufje zout! Negen van de tien keer is dat precies wat je nodig hebt.

2. Vraagt je zelfgemaakte deeg om water? Vervang het dan eens (deels) door wodka. Daar wordt het deeg lekker knapperig van, zonder dat je de wodka proeft. Geen wodka in huis? Gebruik dan bourbon of whiskey in plaats van wodka.

3. Een goede taart, is een rommelige taart. Wanneer hij eruit ziet als op een foto uit een tijdschrift of boek, is de kans groot dat hij minder lekker smaakt.

4. Blijf proeven! Hoe goed hij er ook uitziet, het kan altijd gebeuren dat je vulling nog een extra smaakmaker nodig heeft. Daarnaast kan het zijn dat de aangegeven tijd in de oven niet volstaat en dat de taart daardoor niet gaar is wanneer je ‘m aansnijdt.

5. Gebruik je bladerdeeg als bodem? Pas dan op dat de vulling niet te nat of te zwaar is. Hierdoor kan het rijzen ervan worden tegengehouden met als resultaat een kleffe bodem, en dat willen we al helemaal niet! Kies daarnaast altijd voor vers bladerdeeg uit het koelvak (meestal in de supermarkt bij het croissant- en pizzadeeg) in plaats van bevroren. Het is écht vele malen lekkerder en scheelt amper in prijs.

6. Ga op je gevoel af, maar gebruik niet teveel verschillende smaken. De meest simpele vullingen zijn vaak de lekkerste!