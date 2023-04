Hoe ga je om met sombere gevoelens voor en tijdens de menstruatie?

Vraag: „Zodra mijn menstruatie eraan komt, voel ik dat m’n goede humeur me in de steek laat. Hoe ga ik om met sombere en onzekere gevoelens?”

Herkenbaar

Gramberg: „De eerste reactie die deze vraag bij me oproept is: ik snap je. Ik denk dat er met mij talloze vrouwen zijn die dit herkennen. Stemmingswisselingen vlak voor (en tijdens) de menstruatie komen vaak voor. Het is gemakkelijk te verklaren door de veranderingen die in onze hormoonhuishouding plaatsvinden. Het oestrogeen daalt en progesteron stijgt waardoor je je somber, onzeker of angstig kunt voelen.

Heel normaal, maar het kan je flink belemmeren. Het helpt om zulke stemmingswisselingen in perspectief te zien. Realiseer je dat je hormonen vlak voor je menstruatie met je aan de haal gaan en dat dat invloed heeft op hoe je naar de wereld kijkt.

Cyclus bijhouden

Om te weten hoe jouw cyclus eruit ziet en wanneer je wat kunt verwachten, kun je je cyclus een tijdje bijhouden. Zet daarnaast een reminder in je agenda om je eraan te herinneren wanneer je menstrueert. Zo kun je er rekening mee houden dat je gedurende die periode wat liever voor jezelf bent.

Kijk eens of je belangrijke afspraken of activiteiten die veel van je vragen, op een ander moment kunt doen. Verkies bijvoorbeeld een wandeling of yogales boven een zware bootcampsessie en verwacht geen topprestaties van jezelf op de dagen voor je menstruatie.

In de lift

Zie je gevoelens als een signaal van je lichaam om deze dagen wat rustiger aan te doen en minder streng voor jezelf te zijn. Herinner jezelf eraan dat je humeur weer in de lift zit zodra je menstruatie eenmaal daar is.

Wist je dat wielrenster Leontien van Moorsel haar wereldrecord reed op de dag dat zij ongesteld werd? Wie weet wat jou te wachten staat...

