Weelderig en 5-sterren chic: dit hotel in Lusanne is een aanrader

Het eerste wat opvalt, zijn de brede gangen. Gewend als we zijn aan smalle hotelcorridors waarin je je langs elkaar heen moet wringen, is dit een verademing. Weelderig rood-met-goud tapijt op de vloer, overal zitjes, gedempte verlichting en hoge donkerhouten deuren.

De kamers bieden alles wat je verwacht van zo’n stuk bijzonder erfgoed in het hart van het Zwitserse Lausanne. Heel veel ruimte, een uitermate luxe interieur met veel beschaafd zachtgroen en gebroken wit, een zitje met twee stoelen, op tafel een aangename fles welkomstwijn. Om het geheel eigen karakter van deze bijzondere plek nog eens te benadrukken, een prachtige marmeren schouw.

Het uitzicht is ook niet mis. Op het kleine balkon nestel ik me even op een van de twee metalen stoeltjes. Achter wat stadsdaken strekt het Meer van Genève zich voor ons uit, op de achtergrond stemmig begrensd door de Alpen. Tijd voor een drankje uit de (gratis) minibar. Natuurlijk staat er ook een Nespresso-machine om koffie te maken.

"Ontwerpster Coco Chanel had haar eigen suite"

Lausanne Palace is in 1915 gebouwd en heeft wel de grandeur, maar niet het gebrek aan onderhoud dat in zulke historische hotels nog weleens het logeerplezier wil verpesten. Integendeel, de enorme badkamer ziet eruit of er zeer recentelijk is gerenoveerd. Donkere tegels met een goudglansje en alles, van kranen tot douchekop, van een prachtig zware kwaliteit. Veelkleurig marmer, goudkleurige accessoires en dikke badjassen en dito handdoeken maken dit bad- en douchepaleisje compleet.

Wie nog uitgebreider wil badderen: het hotel heeft een spa plus schoonheidscentrum van 2100 vierkante meter met onder meer een binnenbad en een hamam. Dineren kan in gastronomisch restaurant La Table du Lausanne Palace (1 Michelinster), maar ook in drie andere gelegenheden zoals het mediterrane restaurant Côté Jardin (zomerterras en drie bars, hier ook het ontbijt).

Zelfs de lobby is al een klein feestje. Groot, majestueus, een echte boom in het midden. De centraal gelegen Bar 1915 is een ontmoetingspunt voor hotelgasten. Er zijn trouwens, bijna onnodig om te vermelden, meerdere bars in dit hotel.

Dit symbool van de belle époque – de gevel straalt nog steeds die grandeur van vroeger uit – is altijd meer geweest dan een hotel, zo lezen we in de geschiedenis. Natuurlijk hebben de afgelopen jaren presidenten van het Internationaal Olympisch Comité hier domicilie gehouden, maar ook royalty, beroemdheden (Nicole Kidman, Elton John) en politici. Ontwerpster Coco Chanel had er een eigen suite die nog steeds haar naam draagt. Lausanne Palace is bovendien ook anno 2021 een verzamelplek voor de high society.

In ’t kort

Interieur

Weelderig en 5-sterren chic, maar na een grootscheepse en liefdevolle renovatie ook heel eigentijds. De 140 kamers zijn verschillend ingericht.

Locatie

In het hart van Lausanne, op loopafstand van de kathedraal.

Service

Onberispelijk, persoonlijk en vriendelijk.

Op weg naar de kamer worden anekdotes over de rijke geschiedenis verteld.

Praktisch

Kamerprijs vanaf 289 euro. De luchthaven van Genève bevindt zich op veertig minuten rijden.

lausanne-palace.ch