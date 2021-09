Meubels huren, waarom ook niet?

Het komt weliswaar steeds minder voor in een woningmarkt waar koophuizen als warme broodjes over de toonbank gaan, maar mocht een huis lang te koop staan, dan ziet het er natuurlijk aantrekkelijker uit met meubels dan kaal. In dat geval zijn er bedrijven die complete wooninrichtingen aanbieden. Van tafel tot bed, van bed tot beddengoed en van salontafel tot kaars voor erop: het is allemaal te huur. Eenmaal het huis verkocht, worden de spullen weer opgehaald en in dezelfde of andere samenstelling gebruikt voor een volgende woning.

Hetzelfde gebeurt voor huizen die beschikbaar worden gesteld voor expats, de grootste tak in de wooninrichtingverhuur, weet Ruben Bergsma, operationeel manager van KeyPro, een van de bedrijven die een dergelijk concept aanbieden. „Vanaf een aangeleverde plattegrond schatten we in wat er zoal nodig is. Soms staan er al een bed en bank, dan zorgen we voor de rest. Soms moeten alle ruimtes worden ingericht. Vanuit ons magazijn pakken we dan de bus in, tot aan theelepeltjes toe. We richten de locatie in, compleet met planten en schilderijen aan de muur, zodat de klant alleen nog maar zijn of haar koffer hoeft uit te pakken. We willen er echt een thuis van maken.”

Met de afgelopen coronaperiode waarin minder expats naar Nederland kwamen, en zelfs juist wegtrokken, werd ook de vraag naar wooninrichtingverhuur minder. Het begint echter weer aan te trekken, merkt Bergsma.

Kosten

Verhuur is op basis van een abonnement. Dat kan voor maanden, maar ook voor jaren. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de grootte van het huis, de hoeveelheid meubels die nodig is en de looptijd, maar te denken valt aan gemiddeld 350 tot 400 euro exclusief btw per maand. Daar komen nog installatie- en transportkosten bij, prijs afhankelijk van de locatie.

Alles wat nodig is om een huis leefbaar te maken, is te huur. Vaak zijn het robuuste, het moet immers lang en vaker mee, en standaard meubelen, niet iedereen wil op een roze pluche bank zitten. Maar mocht de vraag ernaar zijn en het is rendabel, dan gaat Bergsma op zoek. „Zo kreeg ik een keer het verzoek om naast de complete inrichting ook een teddybeer te verhuren. Alles wat de klant wenst, zou in principe kunnen, mits het haalbaar en betaalbaar is, en na de verlooptijd na reiniging weer opnieuw gebruikt kan worden.”

Daarmee is het ook tegelijkertijd een duurzame oplossing. De verhuurbedrijven hebben immers alle meubelen in bezit, er wordt nauwelijks iets weggegooid. Een tafel met schade wordt gerepareerd en opnieuw verhuurd, of gaat naar de kringloopwinkel. „Het past in deze economie van minder spullen bezitten en weggooien. We proberen zo min mogelijk af te danken.”