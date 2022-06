Zien: Mary’s volledig gerenoveerde en dierbare mini-jacht

Wie

Mary van Duuren (58), uit Etten-Leur, auteur en gastvrouw in de ouderenzorg.

Naam boot

Infinity

Model

Hardy 17PH een mini plezierjacht

Motor

Yamaha 15 PK

4 takt

Zo’n veertig jaar geleden kocht mijn vader een bootje om te kunnen vissen. Het werd een Hardy, eentje van zo’n 6 meter lang met een kleine kajuit. Soms ging ik met hem mee en hij leerde mij vissen op schol, die we dan opaten.

In 2014 was hij te ziek om nog te varen en na zijn overlijden hebben wij twee jaar lang zijn bootje ‘Marcya’ helemaal gerenoveerd tot een bijna splinternieuw mini-jacht.

Intussen hebben wij het plekje op de camping van mijn moeder overgenomen en ligt de boot als een wonder weer terug in dezelfde haven, op dezelfde plaats. Altijd heb ik het gevoel dat mijn pa over mijn schouder meekijkt en dichtbij me is. Deze boot hebben we dan ook ‘INFINITY’ genoemd, omdat mijn vader eindeloos meevaart.

Sinds mijn vader is overleden komen er vaak witte veertjes op mijn pad. Ik beschouw ze als een soort van boodschap van hem, omdat het bijna altijd op speciale momenten gebeurt. Een van de eerste keren dat we het Veerse Meer opgingen, zagen we tijdens het varen dat er aan de buitenkant van de kajuit een veertje vastgeplakt zat, alsof het mee wilde varen.

Het is een rust en een lust om op het water te zijn. We doen dit echt voor de ontspanning. Mijn vader ging vanuit de haven altijd rechtsaf richting de Oosterschelde, wij gaan liever linksaf, waar het meer recreatief varen is.

Zo hebben we mooie plekjes ontdekt, bijvoorbeeld de Haringvreter. Vanaf het water zien de oevers van het Veerse meer er heel anders uit.