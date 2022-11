Tip van Zamarra: dit kun je doen tegen vieze geurtjes in de kledingkast

Marian: „Ik hang eerder gedragen kleding die nog niet in de was hoeft, terug in de kledingkast. Op den duur krijg je daardoor, ondanks parfum, toch geur binnen de kast. Ook al gebruik ik Lenore stoopables, heb ik een inlegkruisje in mijn kast geplakt waar ik zo nu en dan parfum op spuit, doorlucht mijn huis goed, ben schoon op mezelf en mijn huis. Wat blijft er nu echt goed geuren?”

Zamarra: Parfum doet niets aan de oorsprong van het probleem. Gebruik een kledingspray die de geurtjes niet alleen maskeert maar bacteriën ook echt afbreekt en laat de kleding een uurtje luchten in een open raam. De kast zelf goed leeg maken, goed schoonmaken en ook insprayen.

