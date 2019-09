Recept van de dag: worst met kikkererwten

Vanmorgen op de fiets rook ik de natte aarde. Dat is een tijdje geleden. Van al die kleuren in de tuin is geel en oudroze overgebleven. Vier, vijf grote planten die het vrolijk houden. De roofploeg is ook weer terug. Ik heb ze maanden niet gezien maar het is een wolk van meesjes, pimpelmeesjes, een tjiftjaf, een roodborstje en nog wat klein grut. Ze komen rond tien uur in de ochtend en kijken de tuin na op spinnen en andere insecten. Een druifje is ook lekker, een hapje fazantenbes hebben ze ook graag. En weg zijn ze weer. En dan moet ik een gerecht voor jullie verzinnen. Haha. Dit maakte ik gistervond.