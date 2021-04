Met deze tips overleef je het in de wildernis (mocht het ooit nodig zijn)

In Nederland hebben we geen echte wildernis, weten we heus wel. En wildkamperen in Nederland is niet toegestaan. Toch zijn er een paar mooie paalkampeerplekken, onder andere langs de Twenteroute, waar je kunt overnachten en maximaal 24 uur mag bivakkeren in Bear Grylls-stijl!

Maar hoe doe je dat? Survivalexpert Clemens Disch, die onder andere deelnemers van Expeditie Robinson traint, geeft de volgende tips die je helpen te overleven in de natuur als je volledig op jezelf bent aangewezen.

Doe research en oefen eerst

Op Youtube en internet kan je veel informatie vinden. Lees je in en koop of huur wat basismateriaal.

Test het survivallen eerst uit in de tuin, zodat je feeling krijgt met het materiaal. Gelukt? Dan kan het echte avontuur beginnen.

De verschillende omstandigheden van een natuurgebied stellen je goed op de proef. Waarschijnlijk vind je er niet alles in de perfecte grootte en maten, of gooit het weer roet in het eten. In Nederland is de kans namelijk groot dat het een paar dagen geregend heeft waardoor alles vochtig is. Hoe ga je daarmee om? Oefening baart kunst. Stuur jezelf naar buiten en oefen de techniek regelmatig.

Onthoud de survival regel van 3

Wanneer je eenmaal de natuur in trekt en in een benarde situatie terechtkomt, is het van belang om rustig te blijven. Op die manier kun je weloverwogen beslissingen maken. Hou daarbij vooral de survival regel van 3 in gedachten.

Een mens kan gemiddeld:

3 minuten zonder zuurstof

3 uur zonder bescherming tegen de elementen

3 dagen zonder water

3 weken zonder eten

3 maanden zonder sociaal contact

Als je in een situatie terechtkomt waarbij je tegen onderkoeling aanzit en dorstig bent, leert de survival regel van 3 dat je er allereerst voor zorgt dat je lichaam opwarmt en daarna pas op zoek gaat naar water. Hierdoor kun je je overlevingskansen vergroten.

