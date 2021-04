Ideaal recept voor een picknick: panzanella (Toscaanse broodsalade)

Nodig:

1 kleine of 1/2 rode ui in flinterdunne ringen, 4-6 middelgrote tomaten, 250 gr oude ciabatta, 3 el rodewijnazijn, 1 rode paprika (in stukjes), 1 stengel bleekselderij (in dunne plakjes), 2 el kappertjes, 6 el goede olijfolie, snuf zwarte peper (versgemalen), flinke hand basilicum (in stukken gescheurd)

Bereiding:

Doe de ui in een kom met koud water met een snuf zout en laat 1 uur staan. Snijd de tomaten in stukken, leg in een vergiet op een kom (bewaar het vocht) en bestrooi met wat zout. Zet opzij. Scheur of snijd het brood in stukjes en doe in een kom. Besprenkel met een beetje water en 2 el rodewijnazijn. Laat even staan. Doe de paprika, bleekselderij, kappertjes, afgegoten ui en tomaten in de kom met het brood. Meng het tomatensap met de olijfolie, 1 el azijn, wat zout en peper. Meng door de salade en doe op het laatst het basilicum erdoor. Doe in een grote afsluitbare bak en neem mee naar strand of park. De volgende dag smaakt het trouwens nog beter!