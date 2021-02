Creatief met ijs: kunstenaars maken ijssculpturen bij ’t Veluws Zandsculpturenfestijn

Stan Huygens Journaal

Beroemd in Marokko

Wereldberoemd in Marokko en in Nederland totaal onbekend. Dat wil zeggen: op een paar ingewijden in Noord-Afrikaanse cultuur na. Het gaat om de in Winschoten geboren 90-jarige Bert Flint, die zich al in 1957 (!) permanent in Marokko vestigde. Hij was zo stapelgek op het land dat hij nooit meer terug...