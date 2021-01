Hitman 3 review

Wat is het?

De Hitman-games draaien eigenlijk maar om één ding: doelwitten uitschakelen. Uiteraard het liefst zonder dat je wordt gezien en het is helemaal de kunst als je een moord op een ongeluk kunt laten lijken. Ook in Hitman 3, de afsluiter van de nieuwste verhaaltrilogie, is dat doel onveranderd gebleven. Op vijf uitermate verschillende locaties is het aan jou om vaak meerdere personen uit te schakelen. Lukt het je om dat te doen zonder betrapt te worden, dan krijg je een hogere score die je kan leggen naast scores van andere Hitman-spelers.

Elk level kent tal van verschillende mogelijkheden om een doelwit te vermoorden. Knuppel je een sushichef neer en bereid je een giftige maaltijd voor jouw target, of wacht je tot het doelwit slaapt en gebruik je een pianosnaar zonder überhaupt van vermomming te wisselen? De keuze is aan jou! Aangezien elk level ongelimiteerd opnieuw te spelen is, kan je heerlijk experimenteren met alle manieren.

Is het wat?

De verhaaltrilogie van Hitman komt met het derde deel ten einde en logischerwijs lijkt ook de conclusie op alle fronten op de voorgaande twee delen. Afgezien van één belangrijk aspect: de duur. Hitman 2 kende beduidend meer locaties om te verkennen en had ook nog de toevoeging van enkele Sniper-missies. Al met al kent Hitman 3 zes locaties, waarvan de laatste Hitman-onwaardig is. Daarnaast zijn er ook levels waarvan je denkt ‘tja, dit voelt bijna meer als Deus Ex dan Hitman’, aangezien er een grotere focus ligt op het infiltreren dan het daadwerkelijk omleggen.

Hitman 3 kent een paar fenomenale locaties die je echt volledig wil verkennen alvorens je op jacht gaat. Denk aan Cyberpunk-achtige straten van een Chinese techstad en het gigantische Dartmoor-manor waar je ook deels een good-guy kan spelen voor het doelwit. Het leven van een huurmoordenaar hoeft niet alleen maar serieus te zijn! Grafisch ziet het er op verkrijgbare hardware dik in orde uit en afgezien van een paar bugs is de speelervaring ook zeer soepel. Zo zie je maar: gehypte titels als Cyberpunk zijn gedoemd om te falen en kleinere titels kunnen juist verrassen door puik in orde te zijn!

Plus- en minpunten

+ Toevoeging van shortcuts om minuten backtracking te voorkomen

+ Geweldige nieuwe locaties

+ Prima afsluiting van Hitman-trilogieverhaal

+ Mission Stories hebben meer aandacht gekregen

- Met maar 5 échte levels behoorlijk kort

- Toevoeging van de camera een behoorlijke gimmick

Conclusie

Het verhaal van de Hitman-trilogie is afgesloten, maar Agent 47 hangt zijn pianosnaar nog niet op. Hoewel er nog niets is gezegd over mogelijke DLC, is het wel te hopen dat Hitman 3 in de nabije toekomst een uitbreiding krijgt om teveel herhaling van de bestaande vijf echte levels te voorkomen. Kortom, Hitman 3 is een prima afsluiter en je bent echt wel wat uurtjes zoet met het voltooien van alle mogelijke challenges.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl.