Zien: dit superjacht is net Monaco in het klein

The Streets of Monaco, eigenlijk Monaco in het klein op een jacht, is ontworpen door Yacht Island Design en bedoeld voor de allerrijksten der aarde. Op de eerste ontwerptekeningen is goed te zien hoe spectaculair het eruit komt te zien.

Het jacht krijgt diverse zwembaden en casino’s en een kartbaan waarop gasten tegen elkaar kunnen racen. Alsof dat nog niet genoeg is, zul je er ook een helikopterplatform, tennisbaan, spa en gym, bioscoop, bibliotheek en kapper vinden...

Het pleziervaartuig van zo’n 152 meter lang biedt plaats aan maximaal zestien gasten en zeventig bemanningsleden. Er komt een speciaal woongedeelte voor de eigenaar (of eigenaren) bestaande uit drie verdiepingen met eigen binnenplaats, een serre en een zonnedek met een jacuzzi en zwembad.

Ook worden er zeven luxe gastensuites gebouwd met elk een eigen ontvangstruimte, badkamer, kleedkamer, slaapkamer en balkon.

Yacht Island Design laat weten dat er inmiddels interesse is getoond in het ontwerp en dat de bouw van het jacht binnenkort start.

