Mijn coronamaatje&ik: ’We hebben rivieren gehuild, maar ook nog nooit zoveel gelachen’

Wie: Miriam van ’t Veer (42) uit Amsterdam, eigenaar filmproductiebureau ilovework.nl.

Coronamaatje: Roos Smit (43)

„Roos is mijn achternichtje, we hadden al best goed contact door de jaren heen. We zagen elkaar op verjaardagen, maar liepen de deur niet plat bij elkaar. Als kind klikte het zelfs niet echt tussen ons. Tot we op 7 februari 2020 gingen lunchen en ik mijn hart bij haar luchtte. Zij bleek in dezelfde levensfase als ik te zitten. Vanaf dat moment zaten we aan elkaar vast en hebben we elkaar niet meer losgelaten.

Een maand na die lunch zaten we in lockdown, hingen we de hele dag met elkaar aan de telefoon, facetimeden tot we er bij neer vielen. De wereld stond op z’n kop. We deelden alles met elkaar, bijna elke minuut van de dag. Huilend in paniek aan de telefoon of gierend van het lachen over al onze avonturen in lockdown. Of het gebrek daar juist aan, haha.

Onvoorwaardelijk

Ik heb veel vrienden, maar niemand komt zo dichtbij als Roos. Zij heeft mij echt door dit jaar heen gesleurd, onvoorwaardelijke steun dag en nacht. Roos is iets spiritueler dan ik ben. Soms kwam er zelfs een tarrotkaartje of iets over de volle maan voorbij, maar ik dacht bij alles alleen maar ’kom maar door’. Buiten je eigen wereld leren kijken maakt je alleen maar wijzer.

Ik denk dat het niet heel goed met mij was afgelopen dit jaar als Roos en ik niet waren gaan lunchen die dag en zo open waren geweest naar elkaar toe. Ik ben best diep gegaan dit jaar, maar ik ben er zoveel beter uitgekomen. Die lockdown is heel goed voor mij geweest, maar zij heeft mij er doorheen gesleept.

Roos oordeelt niet, denkt in oplossingen, ze zit in dezelfde levensfase: met gezin in lockdown, ook een creatief beroep. We hebben rivieren gehuild samen dit jaar, maar ik heb tegelijkertijd nog nooit zoveel en hard gelachen als dit jaar. Wij gaan elkaar nooit meer loslaten. Nooit.”