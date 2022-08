Keuken verplaatsen? Hier moet je op letten

Mijn meissie stond op een verjaardag lekker te ouwehoeren met een vriendin. Kletsen kunnen we allebei heel goed. Vaak over het interieur. Momenteel is vooral onze keuken een geliefd onderwerp. Over de plek en de opstelling is mijn meissie er helemaal uit, maar moet-ie strak of oud, moet-ie hout of in een kleurtje, gaan we weer voor zwart of liever blauw...?

De vriendin was één en al oor, want zij wilde ook iets met hun keuken. Maar wat, daar waren ze nog niet helemaal uit. Nou, mijn meissie wist het wel. In ieder geval over de plek was ze heel zeker.

De keuken van deze mensen zit voor in het huis, daarnaast, ook aan de voorkant, is nu de eetkamer gesitueerd. Aan de achterkant van de woning zijn ook twee kamers, eentje is de woonkamer en de andere functioneert als doorloop/opslag en speelruimte.

Dat moest helemaal anders. De keuken naar achter, in de kamer met de openslaande deuren naar de tuin, de woon- en eetkamer moesten van plek wisselen en de huidige keuken kan dan als speelkamer of kantoor fungeren. Die keuze liet mijn meissie aan de bewoners zelf. De vriendin was laaiend enthousiast. Nog diezelfde avond zat ze al met manlief te tekenen en te puzzelen.

Bij verplaatsing van je keuken komt enorm veel kijken. Je hebt niet alleen stroom nodig, maar vaak ook gas, water, een afvoer en een afzuigsysteem.

Over gas hoeven we het eigenlijk niet te hebben, we moeten immers allemaal van het gas af. Stroom trekken is vaak niet zo’n probleem; een sleuf in een muur vrezen, dichtsmeren en afwerken lukt over het algemeen altijd. Dan de wasemkap. Plaats je de keuken tegen een buitenmuur, dan kun je ervoor kiezen om een gat in je buitenmuur te boren, geen lastig klusje. Daar kun je de afzuigkap op aansluiten. Maar je kunt tegenwoordig ook kiezen voor recirculatiekappen die geen afvoer nodig hebben.

Ook de waterleiding kun je aanpassen. De afvoer van water is lastiger; deze moet op het riool. Nou worden in veel huizen de badkamer, wc en keuken boven en naast elkaar geplaatst. Zo kunnen de standleiding voor het riool en alle andere benodigde leidingen bij elkaar in een koof of door een wand worden getrokken. Blijf je in de buurt van die standleiding, dan kun je je nieuwe keuken daarop aansluiten.

Waar je wel rekening mee moet houden, is het afschot. Afvalwater kan niet omhoog! Als je woning een kruipruimte heeft, is het wat eenvoudiger. Ook wat de aansluiting op het riool betreft, want die loopt door je kruipruimte. De keuken verplaatsen is dan een optie. Voor een afvoer op een andere plek bestaan vermalers en pompen, deze kunnen afvalwater door een buis van 40 tot 32 mm pompen, zelfs verticaal omhoog.

Kijk eerst heel goed naar jouw specifieke situatie voordat je de sloophamer ter hand neemt!

