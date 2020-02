Winactie: maak kans op een cruisevakantie voor 2 personen naar de Griekse eilanden!

Maak in de meivakantie een mooie zevendaagse cruise van Athene (Piraeus) naar Rhodos, Kusadasi, Patmos, Mykonos, Argostoli, Corfu, Santorini en weer terug naar Athene (Piraeus) met de volledig vernieuwde Norwegian Spirit, die voor meer dan 100 miljoen dollar is gerenoveerd.

De prijs

● 1x een cruise van Athene (Piraeus) naar Athene van 26.04.2020 - 03.05.2020 voor twee personen

● 1x een balkon cabin voor twee personen

● 1x een diner- en drankenpakket voor twee personen

● 2x aansluitende retourtickets Amsterdam-Athene

● Vervoer van- en naar de luchthaven in Athene voor twee personen

*Overige kosten zijn voor rekening prijswinnaar.

Kans maken?

Stuur een mail naar [email protected] en vermeld, in het Engels, waarom jij deze prijs verdient, wie je graag meeneemt op deze cruise en vermeld hierbij jouw voor-en achternaam, telefoonnummer en emailadres.. Let op: lees voordat je meedoet, de algemene voorwaarden onderaan dit bericht goed door!

Meedoen kan tot en met 6 maart. De winnaar krijgt 10 maart persoonlijk bericht.

Over het schip:

De nieuwe Norwegian Spirit is onder andere voorzien van een grotere spa, inclusief een nieuwe thermische suite en ontspanningsruimte, een grotere Pulse Fitness Center waar gasten hun fitnessroutine kunnen bijhouden en het tweede Onda by Scarpetta restaurant op zee, waarbij je kan genieten van de Italiaanse keuken.

Nieuw op het schip zijn Bliss Ultra Lounge en Spinnaker Lounge, met de Humidor Cigar Lounge, evenals de adult-only lounge Spice H20, bestaande uit twee nieuwe hot tubs en een eigen bar.

Als onderdeel van het duurzaamheidsprogramma Sail & Sustain, maakt NCL aan boord geen gebruik van plastic wegwerpflessen om gasten meer duurzame opties op zee aan te bieden.

Met NCL's Freestyle Cruising Concept is het aanbod aan activiteiten, gastronomie en entertainment aan boord breed en gelden er op de schepen geen vaste dresscodes, dinertijden of tafelschikking. Voor het diner in één van de vele restaurants is er een vrije keuze aan zitplaatsen en zijn er geen vaste dinertijden. Reizigers kiezen elke dag zelf wanneer, waar en met wie zij willen dineren.

Bovendien is er naast een uitgebreid sport- en wellnessprogramma een breed entertainmentaanbod met onder andere wereldberoemde Broadwayshows zoals Kinky Boots.

Algemene voorwaarden

● Norwegian Cruise Line (NLC) behoudt zich het recht de voorwaarden, de prijs en de informatie te wijzigen of te annuleren, zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen.

● Inzendingen zonder voor-en achternaam, telefoonnummer en emailadres worden automatisch uitgesloten van deelname.

● Een deelnemer kan één keer met hetzelfde emailadres deelnemen aan de winactie.

● Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn op het moment van deelname aan de winactie.

● De winnaar wordt op 10 maart 2020 per mail geïnformeerd door een vertegenwoordiger van Norwegian Cruise Line (NCL).

● Wanneer u deelneemt aan de winactie, kan Norwegian Cruise Line (NCL) deze persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over nieuwe promoties of andere nieuwswaardige informatie. U kunt u altijd uitschrijven voor dergelijke communicatie.

● De winnaar kan afstand doen van zijn of haar recht om een prijs te ontvangen. Prijzen zijn niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en kunnen niet worden geïncasseerd door andere personen.

● De cruise, de reisdatum en het prijzenpakket kunnen niet door de winnaar worden gewijzigd.

● Alle beslissingen die door Norwegian Cruise Line (NCL) worden genomen met betrekking tot deze winactie zijn definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

● Norwegian Cruise Line (NCL) is gerechtigd inzendingen die niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden uit te sluiten van deelname.

● De Nederlandse wet is van toepassing op deze winactie (met inbegrip van deze voorwaarden).