Schoonmaken met baksoda, kan dat eigenlijk wel?

Lies: „Ik gebruik graag schoonmaaksoda van Tricel. Nu lees ik steeds tips over schoonmaken met baksoda, wat veel duurder in aanschaf is. Wat is het verschil tussen die twee?”

Zamarra: Het verschil tussen baksoda/zuiveringszout (natriumbicarbonaat) en schoonmaak- of fijne soda (natriumcarbonaat) is dat baksoda eetbaar is en de tweede absoluut niet. Ook is schoonmaaksoda een sterker schoonmaakmiddel dan baksoda. Voor schoonmaakklussen raad ik dan ook aan om schoonmaaksoda te gebruiken. Zelf gebruik ik baksoda om veilig geurtjes in de kattenbak of koelkast te laten absorberen.

