De allerlekkerste barbecuesaus volgens ons proefpanel

Barbecueën kun je zien als typisch Amerikaans, waarbij de meeste barbecuesauzen hun oorsprong hebben in de oostelijke delen van de staten North Carolina en South Carolina.

De eenvoudigste en vroegste saus werd door Afrikaanse slaven populair gemaakt en oorspronkelijk vervaardigd van azijn, gemalen zwarte peper en hete chilipepervlokken. Om het vlees mee te bestrijken en te bedruipen tijdens het grillen en als dipsaus na het serveren. Later werd ook tomatenpuree of -ketchup toegevoegd, evenals de bekende (kunstmatige) rooksmaak.

Bij ons in Nederland begon de barbecuesaus vooral als een tomatensaus met kruiden en specerijen. De Amerikaanse rokerige variant kwam een stuk later.

We focussen tijdens deze smaaktest op de traditionele variant zonder rooksmaak, op basis van tomaat.

Opvallend is dat er nogal wat verschil zit tussen de in totaal acht verschillende barbecuesauzen. Sommige smaakten meer naar curry of waren voor de fijnproevers veel te zuur.

„De komijn overheerst een beetje”, riepen collega’s bij Jumbo. De Kania-saus van Lidl trok evenmin volle zalen. „Slap en smakeloos, geen enkele pit.”

De barbecuesaus van de Plus werd weer te zoet bevonden, al was hij ook wel kruidig. „Te vlak. Deze valt weg bij de pikante kippenpoten. Niet lekker, dit is meer een tomatensoepsmaak.” Uiteindelijk scoorden vier sauzen een dikke voldoende, te weten Calvé, Trophy Smaakmakers, huismerk G’Woon van Vomar/Coop en Remia.

1 „Mooie tomaatsmaak met een vleugje paprika”, riep men bij het proeven van de Calvé. „Ouderwets goede saus, vol van smaak, lekker pepertje en lobbig.” €1,69 per 320 ml

2 Op een tweede plaats prijkt Trophy Smaakmakers van Aldi. „Goede balans tussen pittig en fris. Diepe smaak, een echte aanrader.” €0,89 per 250 ml

3 „Hier willen we meteen een hamburger bij. Lekker pittig maar toch friszuur”, zei men over G’Woon, het huismerk van onder meer Plus, Vomar en Coop. „Prima saus, al mag hij toch nog wat spannender.” €0,99 per 300 ml

4 De lijst van deze week is compleet met het bekende merk Remia. „Prima, maar er zit ook een nasmaakje aan.” „Een typische doorsnee saus.” €1,49 per 250 ml