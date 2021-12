Dagrecept: Kaasfondue van Vacherin Mont d’Or

We maken van de Vacherin Mont d’Or, een winterkaas van koemelk die tussen september en maart wordt geproduceerd, een lekkere kaasfondue. Een recept van René Koelman, eigenaar van fromagerie Bourgondisch Lifestyle.

Verwijder eventuele stickers van het houten bakje, haal de deksel van de kaas en plaats die aan de onderkant. Pak het bakje nu in met aluminiumfolie. Snijd de korst licht in en druk een teentje knoflook in de kaas. Maal wat zwarte peper erover en schenk een beetje witte wijn over de korst. Leg de kaas een halfuurtje in een voorverwarmde oven van 180 graden (convectie). Als de korst goudgeel is, kan de kaas eruit. Doop hierin stukjes baguette, worteltjes of bleekselderij. Een salade erbij of gepofte aardappel kan natuurlijk ook!

Nodig voor 2 personen:

- 300 g Vacherin Mont d’Or

- 1 teen knoflook

- verse zwarte peper

- droge witte wijn

- 1 baguette

- 1 wortel (dunne reepjes)

- 2 bleekselderijstengels of andere rauwkost