Caloriebommetjes getest: dit zijn de drie lekkerste boterkoeken

We eten niet elke week boterkoek, maar als-ie voorbijkomt, kunnen we ’m moeilijk afslaan... Althans, zo stel ik me dat voor. Het is immers nogal een caloriebom!

Boterkoek is een platte ronde koek die – de naam zegt het al – voor een groot deel met roomboter is bereid.

Hij wordt meestal gemaakt in een speciale boterkoekvorm met een doorsnede van 20-24 centimeter. Boterkoek mag alleen zo heten als er echte roomboter wordt gebruikt. Voor de rest zitten er bloem, basterdsuiker, een beetje zout en ei in. Er is ook een variant met stukjes gember bovenop. Ook niet verkeerd!

Overigens heeft boterkoek in België een heel andere betekenis.

Bij onze zuiderburen gaat het namelijk om een soort koffiebroodje van bladerdeeg, al dan niet met rozijnen.

In de supermarkten vind je tegenwoordig ook mini-boterkoeken. Die moeten we uiteraard proeven. De varianten met (nep)spijs en de boterkoekreepjes laten we buiten beschouwing om overzicht te houden.

De roomboterkoeken van Jumbo en Vomar vielen helaas af. Die van Vomar waren namelijk iets te droog om voor boterkoek door te gaan. „Het lijkt meer koek dan boterkoek.”

Bij de boterkoek van Jumbo stonden we voor een raadsel. „Hij ziet er prachtig uit, maar lijkt naar frituur te smaken!”

Uit de smaaktest van deze week kwamen uiteindelijk maar drie merken die meer dan een voldoende scoorden. Dat zijn huismerk Sondey van Lidl, Albert Heijn en Dirk/Dekamarkt.

Top 3

1. De boterkoek van Sondey (Lidl) liet de concurrentie ver achter zich. „Heerlijk! Zacht, volvet zoals het hoort en een fijne nasmaak.” „Mooi romig en smeuïg, hier lust ik wel meer van.” €2,29 per 500 gr

2. Op een tweede plaats vinden we Albert Heijn terug. „Deze koeken ogen goed, smaken redelijk en zijn lekker smeuïg.” „Niet te zompig qua boter, maar je proeft de roomboter wel degelijk.” „Deze is top!” €2,25 per 400 gr

3. Hekkensluiter zijn de mini-boterkoeken van Dirk en Dekamarkt. „Ze ogen wat bleek, maar de smaak is best goed.” „Niet te vet, prima!” Andere collega’s hadden toch iets meer boter willen proeven. €0,99 per stuk